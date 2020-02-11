هل يجوز دفع الزكاة لصاحب الدين المتوفى .. الإفتاء تجيب .. فيديو

هل يجوز دفع الزكاة لصاحب الدين المتوفى.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشرعلى صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا ترك المتوفى تركة يسدد منها دينه؛ يجب عندئذ سداد الدين منها.

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز دفع الزكاة لصاحب الدين المتوفى؟»، أنه لا يصح دفع الدين المتوفى إن كان لديه تركة يمكن منها سداد الدين.

ونوه أمين الفتوى أنه إذا لم يترك المتوفى شيئاً بأن كان فقيراً وكان ورثته كذلك؛ لا مانع شرعاً في هذه الحالة من دفع الزكاة إليه.

هل يجوز دفع الزكاة لمن لا يجد عملا مناسبا لمكانته الاجتماعية؟

من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي في الأرض لطلب الرزق، كما حثنا رسول الله –صلى اله عليه وسلم على العمل.



ونوه « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز دفع زكاة المال لامرأة متزوجة ولديها أطفال لأن زوجها لا يعمل ، وينتظر إيجاد عمل يناسب مكانته الاجتماعية؟» ، أنه قال الله تعالى: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، الآية 105 من سورة التوبة.

وتابع: كما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل يسأله شيئًا من المال ، فحثه على العمل، وقال : «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» ، لافتًا إلى أن المسألة فيها مذلة كبيرة لذا فإنها تُريق ماء وجه الإنسان.



واستكمل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حث على العمل، أما إذا كان الرجل لا يقدر إلا على نوع معين من الأعمال ولي له دخل وليس عنده من المال ما يكفي لنفقته ومن يعولهم من زوجة وأبناء، ففي هذه الحالة يجوز إعطاؤه من الزكاة بقدر ما يكفي نفقته ومن يعول كما أن عليه في ذات الوقت أن يسعى ويجتهد ، ويبحث ويستعين بالله -تعالى-.

هل يجوز دفع الزكاة للابنة الفقيرة؟

وفي سياق متصل، ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول " هل يجوز دفع الزكاة للابنة الفقيرة".

وأجاب جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أنه لا يجوز دفع الزكاة للأبنة الفقيرة إلا في بند سداد الديون.

وواصل: إذا كان القريب من الفروع كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون من الزكاة، هذا اللي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينفق عليهم من ماله.

هل يجوز دفع الزكاة للجدة؟

وفي ذات السياق، ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول، هل يجوز دفع الزكاة للجدة إذا كانت تحتاج لها.

ورد المفتي السابق، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أنه يجوز دفع الزكاة للجدة إذا كانت محتاجة لذلك وعليها ديون.



وأشار الى أنه يجوز ذلك لأن الأقربين أولى بالمعروف إذا كانوا محتاجين فهو مقدم على غيره فى الزكاة.



