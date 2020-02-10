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اقتصاد

فوكسكون الموردة لأبل تنال الموافقة لاستئناف العمل بمصنع رئيسي في الصين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:46 م
شركة آبل
شركة آبل
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رويترز

قال مصدر لرويترز إن شركة فوكسكون الموردة لأبل نالت موافقة السلطات على استئناف الإنتاج بمصنعها الرئيسي في الصين بعد أن اضطر للتوقف بسبب تفشي الفيروس التاجي لكن لم يتمكن سوى عشرة بالمئة من القوى العاملة بالمصنع من العودة حتى الآن.

 

وأضاف المصدر المطلع على الوضع مباشرة أن الشركة تلقت الضوء الأخضر لاستئناف الإنتاج بمدينة تشنغتشو في وسط شرق الصين لكن لم يُسمح لها بعد باستئناف الإنتاج في شنتشن بالجنوب.

 

يضم المصنعان أغلبية خطوط الشركة لتجميع الهاتف أبل آيفون ومن المتوقع أن يؤثر التأخير على الشحنات العالمية.

 

وقال المصدر إن نحو 16 ألفا، أو عشرة بالمئة من العاملين لدى فوكسكون في تشنغتشو، عادوا للمصنع، مضيفا أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة يحاولون التفاوض من السلطات لاستئناف الانتاج في مناطق أخرى في الصين من بينها كونشان بإقليم جيانغتسو في الجنوب الشرقي.

 

وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه لأنه غير محول بالتحدث علنا عن الأمر ”رُفض طلبنا لاستئناف الإنتاج في شنتشن. ينبغي أن نحسن إجراءات السيطرة على الفيروس من أجل فحص ثان“.

 

وتابع أن السلطات في شنشتن ستجري فحصا للمصنع مرة أخرى هذا الأسبوع.

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