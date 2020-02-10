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تعليم

تعليم الإسكندرية توضح حقائق واقعة تحرش معلم بـ 120 تلميذة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:04 م
تعليم الاسكندرية
تعليم الاسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بيانا، اليوم الاثنين، لتوضيح تفاصيل واقعة قيام معلم بالتحرش الجنسي ب 120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس. 
 
وقال البيان إن أحداث الواقعة تعود لعام 2013 وأن المدرس "م.ع" كان مدرسًا للرياضيات بإدارة الجمرك ، وحُكِم عليه في القضية رقم  1078/ 117 جنح اللبان بالسجن المؤبد في جلسة 22  يناير 2015. 

وأضاف البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المعلم المذكور تم رفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم  18 بتاريخ 14 مايو 2017.

من جانبه، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن ما حدث يمثل خَرقًا صارخا لقانون الطفل، ويتم التصدي لردع مثل هذه التصرفات المنافية للأديان والأعراف والعادات والتقاليد التي يتسم بها مجتمعنا المصري. 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الواقعة حالة فردية لا تمثل معلمي الإسكندرية الذين يتمتعون بالاحترام والأخلاق والثقة المتبادلة بينهم وبين طلابهم وأولياء الأمور ويعاملون الطلاب معاملة الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، قائلا"هذا المعلم لا يمثل إلا نفسه".


كانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت أمس بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية لاتهامه بالتحرش  الجماعي ب 120 تلميذة  بالصف السادس الابتدائي.
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