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حب رايح جاي.. أحمد صيام: نفسي في حب من بتاع زمان.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:46 م
الفنان احمد صيام
الفنان احمد صيام
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فرح علاء الخولي

قال الفنان أحمد صيام، إن فكرة مسرحية "حب رايح جاي" تناقش موضوع مهم هو العلاقات الإنسانية التي تربط الناس ببعضهم ومشاعر الحب بينهم ومن الممكن أن تؤثر الصفات السيئة على هذا الحب.


وتابع أحمد صيام، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، ان النص الذي كتبه فيه مجموعة من المشاعر التي افتقدناها وتجسد من خلال علاقة رومانسية بين شاب وفتاة، وأن دور الجد يمثل في المسرحية الحكمة والقيم والمثل العليا، متابعًا أن هناك مشهدا في المسرحية يوضح أن زمان "كان الراجل بالموقف مش باللي في جيبه"، وقام بتجسيد مجموعة من الصفات السيئة في شخصيات ويوضح تأثير هذه الصفات على الحب والمشاعر القوية.


وأضاف صيام، أن تم تقديم شخصيات واقعية وموجودة في الحياة اليومية مثل الأب والأخوة والأصدقاء واختلف في جوهره من زمان حتى الآن فالشكل هو الشكل لكن الفرق في الجوهر"، ولذلك حرص على تواجد أجيال مختلفة في العمل لتمثيل 3 أجيال وخلق حالة الحب والترابط بينهما، وهو ما نفتقد جزء كبير منه حاليًا.


وافتتح الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح الكوميدى مساء الخميس الماضي، العرض المسرحي "حب رايح جاي"، للمخرج ياسر صادق على المسرح العائم بالمنيل.

 

تدور أحداث العرض حول جمع لم شمل العائلة فى إطار كوميدي، غنائي، استعراضي.

 

"حب رايح جاي" بطولة النجوم رشوان توفيق، أحمد صيام، دنيا عبد العزيز، ميدو عادل، ميسرة ، فاطمة عادل، محمد حسني ، ونخبة من فناني فرقة المسرح الكوميدي.
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