AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سلطنة عمان الأولى على العرب في التحدث بالفصحى والخطابة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:07 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
Advertisements
ميـــس رضــا

حصلت سلطنة عمان على المركز الأول على مستوى العرب في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو التي نظمتها جامعة الدول العربية ووزارة التربية والتعليم في مصر.


واختتمت المسابقة فعالياتها أمس الأحد بمقر الجامعة في القاهرة بمشاركة السلطنة، والسعودية، والكويت، والبحرين، ولبنان، ومصر، واليمن، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.


وفاز بالمركز الأول الطالب حمزة بن خالد من السلطنة على مستوى الوطن العربي للمرحلة الإعدادية.


 وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المُعلمين، إن الهدف من المسابقة هو رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، فضلًا عن المساعدة في إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر؛ الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه. 


وفاز بالمركز الأول من المرحلة الثانوية على مستوى الوطن العربي الطالبة فاطمة منصور القراشي من الكويت، وبالمركز الأول مكرر علا حمود العنزي من الكويت، وفاز بالمركز الثاني الطالب يونس أبوبكر عمر سعيد من اليمن، وبالمركز الثاني مكرر فازت الطالبة إسراء عبد الله محمود من مصر، وفاز بالمركز الثالث الطالب مصعب بن محمد الكندي من السلطنة، وفاز بالمركز الثالث مكرر الطالب عبد الرحمن سعد الحارثي من السعودية، وبالمركز الرابع فازت الطالبة نسرين محمد فحص من لبنان، وبالمركز الرابع مكرر فاز الطالب أحمد عبد الله من البحرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم القليوبية تطلق مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

ننشر أسماء الطلاب والطالبات المثاليين بجامعة المنيا

بالأسماء.. ننشر نتيجة مسابقة التحدث بالفصحى لعام 2020 لطلاب المدارس

تعليم الفيوم تحصد المركز الثاني في مسابقة التحدث باللغة العربية

طالبة التل الكبير تستعد لتصفيات الوطن العربي عقب الفوز في مسابقة التحدث بالفصحى

غدا.. الجامعة العربية تكرم طالبة الأقصر الفائزة بـ مسابقة التحدث بالفصحى‬

ترشيحاتنا

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

في ذكرى ميلاده.. خادم الحرمين يكافئ السديس بأمر ملكي.. تعرف عليه

السيارات المعروضة في مزاد جمرك مطار القاهرة.. الأربعاء المقبل

على أنغام مافيا .. ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

الجنيه المصري يصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات

منتجع جليدي وراء بؤرة فيروس كورونا في أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى

من أجل صورة سيلفي.. زوجان يعرضان حياتهما للخطر خلال العاصفة كيارا.. شاهد

الأختين الحلوين .. ميار ومي الغيطي في إطلالة جديدة بمكياج أسود.. شاهد