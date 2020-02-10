سلطنة عمان الأولى على العرب في التحدث بالفصحى والخطابة

حصلت سلطنة عمان على المركز الأول على مستوى العرب في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو التي نظمتها جامعة الدول العربية ووزارة التربية والتعليم في مصر.





واختتمت المسابقة فعالياتها أمس الأحد بمقر الجامعة في القاهرة بمشاركة السلطنة، والسعودية، والكويت، والبحرين، ولبنان، ومصر، واليمن، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.





وفاز بالمركز الأول الطالب حمزة بن خالد من السلطنة على مستوى الوطن العربي للمرحلة الإعدادية.





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المُعلمين، إن الهدف من المسابقة هو رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، فضلًا عن المساعدة في إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر؛ الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه.





وفاز بالمركز الأول من المرحلة الثانوية على مستوى الوطن العربي الطالبة فاطمة منصور القراشي من الكويت، وبالمركز الأول مكرر علا حمود العنزي من الكويت، وفاز بالمركز الثاني الطالب يونس أبوبكر عمر سعيد من اليمن، وبالمركز الثاني مكرر فازت الطالبة إسراء عبد الله محمود من مصر، وفاز بالمركز الثالث الطالب مصعب بن محمد الكندي من السلطنة، وفاز بالمركز الثالث مكرر الطالب عبد الرحمن سعد الحارثي من السعودية، وبالمركز الرابع فازت الطالبة نسرين محمد فحص من لبنان، وبالمركز الرابع مكرر فاز الطالب أحمد عبد الله من البحرين.