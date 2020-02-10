اخبار الفن.. عودة خطيبة هيثم أحمد زكي بكلمات حزينة.. ظهور لينا أحمد الفيشاوي بعد الصورة المثيرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





نشرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بعد أيام من إثارتها الجدل بظهورها شبه عارية في صورة نشرتها آخر ديسمبر الماضي، لتكون أول صور تنشرها لها بعد الصورة المثيرة للجدل.





كشفت صحيفة ميليت التركية، عن تصرف غريب للممثلة التركية «جولسيوم علي» بطلة مسلسل قيامة أرطغرل، إإذ أقدمت على تقديم بلاغ ضد معجب، طاردها مرارًا وقدم لها الكثير من الهدايا والورود أمام منزلها.





اثار الموزع احمد ابراهيم زوج المطربة انغام أزمة جديدة بينه و بين النجمة اصالة بعد تعليقه الأخير على خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان اثناء حلوله ضيفا على برنامج et بالعربي.





نشرت الفنانة جواهر الكويتية، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، كتبت بها رسالة مؤثرة، بعدما أكتشفت مؤخرًا إصابتها بسرطان المخ في مراحله الأخيرة، لتثير موجة كبيرة من التعاطف معها في رحلتها لمحاربة المرض الخبيث.





احتفلت الفنانة اللبنانية إيميه الصياح، بعيد زواجها الـ13 مع زوجها فريد النجار، بنشر 10 صور لها مع زوجها فريد النجار، وظهرت في كل الصور وهي تقبل زوجها بنفس الرقم.





حرصت النجمة أنغام على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا لابنته "كنز" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





حالة كبيرة من الحزن لا زالت تسيطر على إنجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك على الرغم من مرور 4 أشهر على رحيل خطيبها الذي صدم الجميع.











