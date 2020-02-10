AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن.. عودة خطيبة هيثم أحمد زكي بكلمات حزينة.. ظهور لينا أحمد الفيشاوي بعد الصورة المثيرة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:04 م
خطيبة هيثم أحمد زكي
خطيبة هيثم أحمد زكي
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 

نشرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بعد أيام من إثارتها الجدل بظهورها شبه عارية في صورة نشرتها آخر ديسمبر الماضي، لتكون أول صور تنشرها لها بعد الصورة المثيرة للجدل. 

كشفت صحيفة ميليت التركية، عن تصرف غريب للممثلة التركية «جولسيوم علي» بطلة مسلسل قيامة أرطغرل، إإذ أقدمت على تقديم بلاغ ضد معجب، طاردها مرارًا وقدم لها الكثير من الهدايا والورود أمام منزلها. 

اثار الموزع احمد ابراهيم زوج المطربة انغام  أزمة جديدة بينه و بين النجمة اصالة بعد تعليقه الأخير على خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان اثناء حلوله ضيفا على برنامج et بالعربي.

نشرت الفنانة جواهر الكويتية، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، كتبت بها رسالة مؤثرة، بعدما أكتشفت مؤخرًا إصابتها بسرطان المخ في مراحله الأخيرة، لتثير موجة كبيرة من التعاطف معها في رحلتها لمحاربة المرض الخبيث. 

احتفلت الفنانة اللبنانية إيميه الصياح، بعيد زواجها الـ13 مع زوجها فريد النجار، بنشر 10 صور لها مع زوجها فريد النجار، وظهرت في كل الصور وهي تقبل زوجها بنفس الرقم. 

حرصت النجمة أنغام على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا لابنته "كنز" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

حالة كبيرة من الحزن لا زالت تسيطر على إنجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك على الرغم من مرور 4 أشهر على رحيل خطيبها الذي صدم الجميع. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريند الفن.. شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها و طلقني.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

ترشيحاتنا

واتساب يوقف خاصية مهمة على هواتف آيفون وأندرويد

بعد ما خصم جزءًا من مرتبه..عامل يربط صاحب مزرعة ويقتله ويسرق أمواله بالشرقية

تعليمات مهمة لجماهير الزمالك والترجي قبل لقاء السوبر الإفريقي في قطر

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

تصريحات مثيرة من مدرب النصر السعودي قبل موقعة دوري أبطال آسيا

منتجع جليدي وراء بؤرة فيروس كورونا في أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى

من أجل صورة سيلفي.. زوجان يعرضان حياتهما للخطر خلال العاصفة كيارا.. شاهد

الأختين الحلوين .. ميار ومي الغيطي في إطلالة جديدة بمكياج أسود.. شاهد