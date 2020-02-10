أمريكا تتهم 4 ضباط في الجيش الصيني باختراق شركة مالية

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية 4 عسكريين صينيين بشن هجوم إلكتروني ضد شركة أمريكية.





وقالت وزارة العدل إن 4 ضباط صينيين باختراق الشبكة الإلكترونية لوكالة ائتمانية وسرقة معلومات عشرات الملايين من الأشخاص، وفقا لوكالة "اسوشيتد برس".





يقول مسؤولو إنفاذ القانون إن الأربعة متهمون بسرقة الأسرار التجارية للشركة.





المتهمون جميعهم أعضاء في جيش التحرير الشعبي ، وهو ذراع الجيش الصيني.



