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أخبار العالم

أمريكا تتهم 4 ضباط في الجيش الصيني باختراق شركة مالية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:04 م
أمريكا تتهم ضباط
أمريكا تتهم ضباط في الجيش الصيني باختراق شركة مالية
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رحيم يسري
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية 4 عسكريين صينيين بشن هجوم إلكتروني  ضد شركة أمريكية.

وقالت وزارة العدل إن 4 ضباط صينيين باختراق الشبكة الإلكترونية لوكالة ائتمانية وسرقة معلومات عشرات الملايين من الأشخاص، وفقا لوكالة "اسوشيتد برس".

يقول مسؤولو إنفاذ القانون إن الأربعة متهمون بسرقة الأسرار التجارية للشركة.

المتهمون جميعهم أعضاء في جيش التحرير الشعبي ، وهو ذراع الجيش الصيني.

وتأتي القضية في الوقت الذي حذرت فيه إدارة ترامب من ما ترى أنه نفوذ سياسي واقتصادي متزايد للصين ، وجهود بكين لجمع البيانات عن الأمريكيين وسرقة الأبحاث العلمية والابتكارات.
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