الاستثمارات باتحاد الصناعات: الرئيس بيجيب الفلوس دي منين عشان يعمل المشروعات دي كلها

قال الدكتور، محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمارات باتحاد الصناعات، إن الاتحاد المصري في تحسن مستمر، واجه العديد من المشكلات منذ 2011 حتى وصول الرئيس السيسي إلى الحكم الذي تصدى إلى المشكلات بشكل مباشر.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ تقديم الإعلامية «عزة مصطفى»، أن وضع الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة لم يكن أحد يتوقعها لولا تدخل الرئيس السيسي لتحسين الإصلاح وبند الإصلاح الاقتصادي.





وأضاف: « أنا مش عارف الراجل ده بينام إزاى وماشي بالتوازي في كل المشروعات دي والفلوس دي بتيجي منين؛ الرئيس السيسي عمل اللي محدش عمله في العالم حتى في أمريكا».





وتابع : «الرئيس السيسي يسعى لتحسين إنجاز كبير في وقت قصير».