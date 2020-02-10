AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الاستثمارات باتحاد الصناعات: الرئيس بيجيب الفلوس دي منين عشان يعمل المشروعات دي كلها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:35 م
محمود سليمان
محمود سليمان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور، محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمارات باتحاد الصناعات، إن الاتحاد المصري في تحسن مستمر، واجه العديد من المشكلات منذ 2011 حتى وصول الرئيس السيسي إلى الحكم الذي تصدى إلى المشكلات بشكل مباشر. 

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ تقديم الإعلامية «عزة مصطفى»، أن وضع الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة لم يكن أحد يتوقعها لولا تدخل الرئيس السيسي لتحسين الإصلاح وبند الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف: « أنا مش عارف الراجل ده بينام إزاى وماشي بالتوازي في كل المشروعات دي والفلوس دي بتيجي منين؛ الرئيس السيسي عمل اللي محدش عمله في العالم حتى في أمريكا». 

وتابع : «الرئيس السيسي يسعى لتحسين إنجاز كبير في وقت قصير». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد سليمان: 95% من مشكلات المصانع المتعثرة تمكن في التمويل

وزيرة الصناعة : حل مشاكل المستثمرين خطة الوزارة في المرحلة المقبلة

الرئيس السيسي: الدولة مستعدة لإشراك القطاع الخاص في المشروعات | فيديو

دباغة الجلود: إشادة المؤسسات الدولية إحدى النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى

ترشيحاتنا

منشور مؤثر.. خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بكلمات حزينة

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي

زوجته ورضيعة وديون 31 مليون جنيه.. صور المقاول مرتكب مذبحة حدائق الأهرام

لحظات عصيبة.. رضوان جيد يكشف تفاصيل شغب مباراة الأهلي والهلال السوداني

بشرى سارة للأهلي.. إصابة لاعب آخر من صن داونز

فخري الفقي: سعر الدولار يهبط إلى أقل من 15 جنيها نهاية العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صبحي ولبلبة وعمرو الليثي أول الحضور في عزاء لينين الرملي ..شاهد

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى

من أجل صورة سيلفي.. زوجان يعرضان حياتهما للخطر خلال العاصفة كيارا.. شاهد