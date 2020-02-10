بسبب العاصفة سيارا.. شاهد شجرة ضخمة تسحق سائق سيارة مرسيدس حتى الموت

تسببت العاصفة سيارا التي تجتاح بريطانيا حاليا في مقتل شخصين بعد أن سقطت شجرة على سيارة مرسيدس وسحقت قائدها البالغ من العمر 58 عامًا، كما توفى مسن بعمر 77 عامًا بعد سقوطه على رأسه في الجليد بسبب قوة العاصفة المدمرة.
وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، تم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بغرب دمبارتونشاير في حوالي الساعة 11 صباح اليوم بعد سقوط المتقاعد البالغ من العمر 77 عامًا ولكنه لم يستطع إنقاذه.
ولقى رجل يبلغ من العمر 58 عامًا مصرعه وهو يقود سيارته من وينشستر إلى منزله في ميتشيلديفر، هامبشاير، عندما سقطت الشجرة على سيارته أثناء انطلاقه بسيارته الفارهة أثناء القذف، حيث وقع الحادث في الساعة 4 مساءً عندما كان يعتقد أن سرعة الرياح في المنطقة تزيد عن 60 ميلًا في الساعة.