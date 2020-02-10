مستقبل وطن يدشن قوافل محو أمية في المحلة الكبري ..صور

أكد المحاسب محمد سلطان أمين ثالث المحلة بحزب مستقبل وطن في الغربية اليوم، أنه تم الانتهاء من إجراءات تدشين قوافل محو أمية وتعليم الكبار بمناطق السكة الوسطى ومنشية السلام بدائرة حي أول المحلة .





وشدد على تنفيذ خطة عمل لتدشين قوافل التثقيف وتعليم الكبار كي تطوف المناطق السكنية دعما لخطة الدولة فى دعم المناطق الأكثر احتياجا لمواجهه أفكار ترويج الإشاعات وأخطار الإرهاب .





وجاء ذلك فى إطار توجيهات المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة للتحقيق أليات التواصل الاجتماعي والتلاحم الجماهيري مع الأسر والعائلات بالشارع المحلاوي .

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