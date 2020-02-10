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طريقة عمل صلصة مكسيكية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:20 م
طريقة عمل صلصة مكسيكية
طريقة عمل صلصة مكسيكية
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اسماء محمد
طريقة عمل  صلصة مكسيكية بخطوات الشيف هشام البنا مقدم برنامج عالم لذيذ جدا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صلصة مكسيكية
1/2 كيلو طماطم كبيرة مقطعة 
فلفل أخضر حار
 ثوم مفروم 
بصل مفروم 
فلفل أحمر حار
 فلفل أحمر حار جاف 
زيت عباد الشمس
ملح فلفل أسود 

طريقة تحضير صلصة مكسيكية
* اضربى فى الخلاط الطماطم والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود
* شوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار
* أضيفى مكعبات الفلفل الألوان وقلبى
* أضيفى صوص الطماطم والفلفل الحار الاخضر المفروم ثم أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى
* اضيفى خليط الطماطم الطازجة والشطة الجافة الصحيحة وقلبى وإتركيها لتغلى حتى النضج
* قدميها مع ساندوتشات التورتيلا بالدجاج وزينى الوجة بالبقدونس
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