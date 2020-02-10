طريقة عمل صلصة مكسيكية بخطوات الشيف هشام البنا مقدم برنامج عالم لذيذ جدا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير صلصة مكسيكية
1/2 كيلو طماطم كبيرة مقطعة
فلفل أخضر حار
ثوم مفروم
بصل مفروم
فلفل أحمر حار
فلفل أحمر حار جاف
زيت عباد الشمس
ملح فلفل أسود
طريقة تحضير صلصة مكسيكية
* اضربى فى الخلاط الطماطم والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود
* شوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار
* أضيفى مكعبات الفلفل الألوان وقلبى
* أضيفى صوص الطماطم والفلفل الحار الاخضر المفروم ثم أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى
* اضيفى خليط الطماطم الطازجة والشطة الجافة الصحيحة وقلبى وإتركيها لتغلى حتى النضج
* قدميها مع ساندوتشات التورتيلا بالدجاج وزينى الوجة بالبقدونس