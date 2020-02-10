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محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح يتفقدان أعمال تطوير مستشفى السلوم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:28 م
اللواء أحمد جمال
اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية
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ايمن محمود
تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مستشفى السلوم المركزى لمتابعة أعمال التطوير بها. 

ووجه المحافظ بالإسراع بتوصيل كابل الكهرباء والبدء في التجهيزات والفرش استعدادا لافنتاحها قريبا.

كما تفقد محطة تحلية مياه السلوم بعد زيادة طاقتها من ٣٥٠٠م٣/ يوم إلى ٤٠٠٠م٣/ يوم وعرض مقترح إنشاء محطة جديدة بطاقة ١٠ الاف م٣/ يوم لاستيعاب الزيادة المستقبلية.

كما تفقد مركز شباب السلوم والملعب القانوني  بعد تطويره واستمعا لشرح حول مطالب شباب واندية السلوم خاصة إقامة مباريات اندية السلوم به مع تلاقي الملاحظات الخاصة بالامن.


مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح يتفقدان أعمال تطوير مستشفى السلوم
مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح يتفقدان أعمال تطوير مستشفى السلوم
مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح يتفقدان أعمال تطوير مستشفى السلوم
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