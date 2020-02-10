عضو المجلس الاستشاري لترامب يستبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق.. فيديو

قال غبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا شريكة مع مصر في مكافحة الإرهاب وأمريكا تعمل مع 20 دولة في الشرق الأوسط من أجل مكافحة الإرهاب وعلى رأسها مصر.





وأكد غبريال صوما في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجيش الأمريكي باقٍ ومستمر في العراق في الوقت الحاضر خاصة بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.





وأضاف غبريال صوما "إيران لها نفوذ كبير وقوي في العراق وهذا لا ينسجم مع أمن العراق وأمريكا تحترم سيادة العرا واستقلاله ودستورها، ولا انسحاب من القوات الأمريكية من العراق".





وأكمل غبريال صوما " الجيش الأمريكي باقٍ في العراق في الوقت الحاضر طالما هناك تهديد داعشي هناك". تهديد





ولفت غبريال صوما إلى وجود مباحثات مع الحلفاء في أوروبا؛ من أجل أن تقوم بعض الدول الأوروبية في حلف الناتو بأدوار الجيش الأمريكي في العراق، مؤكدا أنه في الوقت الحاضر ليست هناك نية للانسحاب من العراق.