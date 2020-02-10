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رياضة

محمد عبد الجليل : مجلس إدارة النادي الأهلي انقسم حول الاستقالة وأنقذهم محمد رمضان

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:16 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
قال محمد عبد الجليل لاعب نادي الزمالك والأهلي السابق إن مجلس إدارة النادي الأهلي فى عام 1995 وقت أن كان عبد الجليل فى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكان يرأس المجلس حينئذ صالح سليم انقسم على تقديم الاستقالة.

وأضاف عبد الجليل فى تصريحاته لقناة الزمالك :" مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة صالح سليم انقسم على تقديم الاستقالة فى فترة التسعينات وذلك بسبب تذبذب النتائج فى هذا الوقت ". 

وأكمل : لكن تدخل محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي لإيجاد حل لمجلس الإدارة بالاستمرار مع تولي المسئولية حال دون تقديم مجلس الأهلي باستقالته .

ولعب محمد عبد الجليل  فى الفترة من 1988 الى 1995 مع النادي الاهلي قبل ان ينتقل بعدها الى الزمالك لمدة ثلاث مواسم .        
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