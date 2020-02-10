خبير اقتصادي: رئيس الوزراء يهتم بحل مشاكل المستثمرين.. فيديو

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء يطالب بالعمل المتواصل لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.





أضاف الدكتور علاء رزق خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ان رئيس الوزراء ترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.





وتابع الخبير الاقتصادي، أن رئيس الوزراء يعطي اهتماما كبيرا لملف الاستثمار، مضيفا أن الاستثمار فى مصر يحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الحلول الغير التقليدية لكي يتم النهوض بالاستثمار.





وأوضح الدكتور علاء رزق، أن من المشروعات الهامة هو مشروع تنمية محور قناة السويس بما يتملك هذا المشروع من قدرات فائقة قادرة على تقود عجلة التنمية والاستثمار فى مصر.



