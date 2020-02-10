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خبير اقتصادي: رئيس الوزراء يهتم بحل مشاكل المستثمرين.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:32 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء يطالب بالعمل المتواصل لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.

أضاف الدكتور علاء رزق خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ان رئيس الوزراء ترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن رئيس الوزراء يعطي اهتماما كبيرا لملف الاستثمار، مضيفا أن الاستثمار فى مصر يحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الحلول الغير التقليدية لكي يتم النهوض بالاستثمار.

وأوضح الدكتور علاء رزق، أن من المشروعات الهامة هو مشروع تنمية محور قناة السويس بما يتملك هذا المشروع من قدرات فائقة قادرة على تقود عجلة التنمية والاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن، أغلب المشاكل التى تواجه الاستثمار فى مصر هو عدم القدرة على توفير المناخ الجاذب للاستثمار سواء كان من خلال عدم وجود مجموعة من القوانين الجاذبة للاستثمار أو المحفزة للاستثمار ولكن نحن لدينا قانون الاستثمار الذي تم إنجازه في الفترة الماضية.
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