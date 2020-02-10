بثلاثة نظيفة | المصري يفوز على دجلة ويعمق جراحه

وتمكن

من السيطرة على أحداث الشوط الأول وأحرز هدف التقدم في الدقيقة "33" اللاعب أحمد ياسر من خلال تمرير كرة طويلة خلف مدافعي وادي دجلة ليقوم بتسديدها بقوة من داخل منطقة الجزاء إلا أن محمد عبد المنصف تصدى لها، لتعود من جديد لأحمد ياسر الذي تمكن من تسديدها في المرمى الخالي بسهولة .