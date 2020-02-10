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رياضة

بثلاثة نظيفة | المصري يفوز على دجلة ويعمق جراحه

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري فوزا هاما ونظيفا على منافسه وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري المصري .


وتمكن لاعبو المصري من السيطرة على أحداث الشوط الأول وأحرز هدف التقدم في الدقيقة "33" اللاعب أحمد ياسر من خلال تمرير كرة طويلة خلف مدافعي وادي دجلة ليقوم بتسديدها بقوة من داخل منطقة الجزاء إلا أن محمد عبد المنصف تصدى لها، لتعود من جديد لأحمد ياسر الذي تمكن من تسديدها في المرمى الخالي بسهولة .

وتمكن مفتاح طقطق من إحراز  الهدف الثاني في الدقيقة " 62"، وأضاف شيخ موكورو الهدف الثالث في الدقيقة 71  ليقضي على آمال وادي دجلة باكرا.

وعقب انتهاء المباراة يحتل المصري المركز العاشر برصيد"20" نقطة بينما تواجد وادي دجلة في المركز الـ17 برصيد" 14" نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري .


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