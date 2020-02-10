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اقتصاد

البنك المركزي: تسوية وحل مشاكل مديونيات شركات ومصانع متعثرة بقيمة 48.5 مليار جنيه

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:31 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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أ ش أ
أعلن البنك المركزى المصري، في إطار مبادرته لحل الديون المتعثرة، تسوية وحل مشاكل مديونيات لصالح البنوك على الشركات والمصانع المتعثرة في كافة القطاعات الصناعية والخدمية بمبلغ 48.5 مليار جنيه.

وقالت مصادر بالبنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاجتماعات التي عقدها البنك المركزي المصري على مدى الأسابيع القليلة الماضية والتي شملت 176 شركة شهدت الاتفاق على تنازل البنوك عن فوائد بقيمة 15.9 مليار جنيه، وإلغاء قضايا عن 91 شركة.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق أيضا على ضخ تمويل جديد لتشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية التشغيلية في 78 مصنعا.
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