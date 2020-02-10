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صرف تعويضات لنا.. صياد عائد من اليمن: محافظ دمياط أخت كبيرة ونفذت كل طلباتنا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:30 م
الصيادون العائدون
الصيادون العائدون من اليمن
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هاني حسين
وجه ماهر محرم، أحد الصيادين العائدين من اليمن ، التحية إلى منال عوض، محافظ دمياط؛ لحسن استقبال الصيادين المحتجزين في اليمن بعد عودتهم، والتوجيه بسرعة استخراج الأوراق الخاصة بنا.

وأضاف ماهر محرم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "المحافظ سهلت إجراءات استخراج أوراقنا الشخصية، وانتهينا من كل إجراءات استخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر وتصاريح الصيد".

وتابع ماهر محرم، "محافظ دمياط أكدت أنه سيتم صرف تعويضات لنا، وتناقشنا في طريقة الصيد الآمنة في المستقبل والالتزام بالصيد في حدود المياه الإقليمية لمصر وما حدث معنا كان بدون قصد بسبب الأحوال الجوية الصعبة".

وأوضح ماهر محرم أن "ما طلبناه تم تنفيذه، ومحافظ دمياط أخت كبيرة بالنسبة إلينا".

والتقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط أمس، الأحد، الصيادين الذين تم إنهاء أزمة احتجازهم من قبل السلطات اليمنية؛ بعد دخولهم المياه الإقليمية، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسرعة اتخاذ الإجراءات للإفراج عنهم.

وقالت محافظ دمياط، إنه سيتم التنسيق مع مدير أمن المحافظة والجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم، وكذلك استخراج التصاريح التى يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية، مضيفة أنه سيتم صرف التعويض اللازمة لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الأجهزة على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه الصيادين وتأمينهم من خلال توعيتهم بضرورة الالتزام بمعايير السلامة البحرية.

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