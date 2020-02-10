AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

182 ألف ماكينة.. الحكومة تعتزم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم.. شاهد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إن الحكومة تعتزم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بمدينة المحلة الكبرى.

وأضاف  الدكتور أحمد مصطفى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ان المصنع الجديد سيستوعب أكبر عدد من مكن الغزل على مستوي العالم بعدد 182 ألف ماكينة داخل المصنع. 

وتابع رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أنه من المفترض أن ينتج المصنع 15 طن يومي من الأقطان المصرية أقطان رفيعه و15 طن من الأقطان سميكة.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، أن هناك تطورات سريعه جدا فى التكنولوجيا ما جعل الماكينات بمصانع الغزل لم تعمل كما كانت فى السابق ولم تستطيع التنافس مع المصانع العالمية.

وأشار إلى أن، لابد من تدريب العاملين بمصانع الغزل على اعلي مستوي لكي يكونوا قادرين على التنافس مع الشركات العالمية فى الإنتاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات القابضة للقطن

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. وعبد العال يطالب الحكومة بخطة تفصيلية قبل التصرف في أراضي الشركات

شاهد.. خطة الحكومة لإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط

في المحلة.. شاهد أول وأكبر مصنع غزل ونسيج في العالم

ترشيحاتنا

حاول يغتصبني .. شقيقة شاب الغربية تروي لحظات الرعب قبل قتله

الخطيب يدعم طارق الصغير في المستشفى .. صور

فلسطين تسحب مشروع إدانة خطة ترامب للسلام من مجلس الأمن

واتساب يوقف خاصية مهمة على هواتف آيفون وأندرويد

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى

لحظات عصيبة.. رضوان جيد يكشف تفاصيل شغب مباراة الأهلي والهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صبحي ولبلبة وعمرو الليثي أول الحضور في عزاء لينين الرملي ..شاهد

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى

من أجل صورة سيلفي.. زوجان يعرضان حياتهما للخطر خلال العاصفة كيارا.. شاهد