182 ألف ماكينة.. الحكومة تعتزم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم.. شاهد

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إن الحكومة تعتزم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بمدينة المحلة الكبرى.





وأضاف الدكتور أحمد مصطفى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ان المصنع الجديد سيستوعب أكبر عدد من مكن الغزل على مستوي العالم بعدد 182 ألف ماكينة داخل المصنع.





وتابع رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أنه من المفترض أن ينتج المصنع 15 طن يومي من الأقطان المصرية أقطان رفيعه و15 طن من الأقطان سميكة.





وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، أن هناك تطورات سريعه جدا فى التكنولوجيا ما جعل الماكينات بمصانع الغزل لم تعمل كما كانت فى السابق ولم تستطيع التنافس مع المصانع العالمية.



