خالد الشافعي: مصر تتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية..فيديو

قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن مصر تتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية.





أضاف الدكتور خالد الشافعي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ان المناطق اللوجستية لها أثر إيجابي على المواطنين أبرزها توفير السلع وخفض الأسعار.





تابع رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن هناك 60 منطقة لوجستية محورية إقليمية فى مصر وأن هذا يعني أن كل محافظة تحتوي على منطقتين أو ثلاثة بكل محافظة لتوفير السلع للمواطنين.



