لقاء يفطس من الضحك بين عبدالرحمن أبوزهرة وأقصر صحفية في مصر .. فيديو

التقت كاميرا موقع "صدى البلد" بالفنان عبد الرحمن ابو زهرة في العرض الخاص لفيلم الأنيمشن "الفارس والأميرة".





وقال عبد الرحمن أبو زهرة، للمراسلة بشكل كوميدي: "النهاردة أنا قابلت اقصر صحفية في مصر وكنت فاكرها طفلة بس اكتشفت انها زقردة جميلة اوي".





كما تحدث عن كواليس فيلم "الفارس والأميرة" قائلًا :" انا بمثل شخصية خطيرة وفرحان اما بيكون فيه غنا .. دي اخطر اغنية عملتها في حياتي اكتر من ليون كينج، والفيلم كان على رحلتين المرحلة الاولى التسجيل الصوتي والتانية الجرافيك الرسم اللي هيطلع عليه الموضوع".





وتابع قائلًا:"احنا زمان كنا بنتذل كانوا بيجيبوا الكارتون ونعمل الليبسينج عليه .. بنبقى تعبانين عشان نلحق الكلمة .. النهاردة التكنولوجيا العظيمة بقت العكس بنسجل العمل كانه اذاعة وباعدين الناس بترسم عليه الجرافيك".



