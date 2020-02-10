وزيرة الصناعة: 9 ملايين جنيه لتوصيل الكهرباء إلى المجمع الصناعي بالمحلة

طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة الصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر في مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية حتى يتم الانتهاء من هذه المشروعات الخاصة بالشباب.





كما طالب رئيس اللجنة، رئيس شركة الكهرباء في محافظة الغربية بموافاة اللجنة بمبلغ 9 ملايين جنيه قيمة الأدوات والكابلات اللازمة لتوصيل الكهرباء للمجمع الصناعي والذى يشمل عدد 312 مشروعا للشباب، مشيرا إلي أن اللجنة سوف تذهب إلي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومعها نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة وسيتم رفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء بما تم إنجازه.





من جانبها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة الصناعة، حرص الوزارة على الانتهاء من المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى وإرسال مبلغ 9 مليون جنيها إلى الدكتور طارق رحيم محافظ الغربية، لتسليمها إلي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بالغربية للانتهاء من توصيل الكهرباء إلى المجمع الصناعي.

كما طالبت الوزيرة من ممثل هيئة التنمية الصناعية، في سياق منفصل، دفع المبالغ المطلوبة لشركتي الكهرباء والمياه بالبحر الأحمر لتوصيل المياه والكهرباء للمجمع الصناعي بالمحافظة من أجل تشغيله للشباب.





وأكدت على ضرورة توعية الشباب بالبحر الاحمر بهذه المشروعات والهدف منها لتنمية الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب.





بدوره، طالب د. طارق رحيم محافظ الغربية من وزيرة الصناعة تنمية عدد 8 قرى بالمحافظة وتوصيل مرافق الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي حتى يمكن تنمية الصناعات الموجودة بها وتكون على درجة عالية من الجودة حتي يمكن تصدير هذه المنتجات إلي الخارج نظرا لجودتها العالية.