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«التنمية المحلية»: 1891 مشروعا في محافظتي سوهاج وقنا حتى ديسمبر 2019

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:58 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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هاني حسين
قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ 1891 مشروعًا في محافظتي سوهاج وقنا حتى نهاية ديسمبر الماضي، وتلك المشروعات تخدم البنية التحتية الأساسية بالمحافظتين.

وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج؛ لأنهما الأكثر احتياجًا إلى خدمات البنية التحتية خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، وإقامة مناطق صناعية  ومشروعات تعليمية.

وتابع خالد قاسم، "طلبنا من البنك الدولي التوسع في المشروعات، وهناك برنامج تدريبي بالشراكة مع البنك الدولي لتغطية سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا بالتخطيط التشاركي، وتنفيذ الاحتياجات الحقيقية التي يحتاج إليها المجتمع".

وأكمل خالد قاسم "تم تنفيذ 27 مشروعا في سوهاج تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وتغطية الترع، وفي قنا طرحنا 21 مشروع في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وأنهينا مجموعة من المشروعات الكبيرة".

ولفت خالد قاسم، إلى أنه تم تحسين مناخ الأعمال والتنافسية، وتم ترفيق 6 مناطق صناعية بـ 2.1 مليار جنيه، إضافةً إلى اعتماد إطلاق مبادرات للتكتلات الاقتصادية.

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