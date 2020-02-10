إيبارشية طما تنظم المؤتمر العشرين للشباب الجامعي

نظمت أسرة أبو فام الجامعية التابعة لإيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، مؤتمرها السنوي العشرين للشباب الجامعي، وذلك بكاتدرائية الشهيد أبو فام بطما، لمدة يومين.









وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن برنامج المؤتمر تضمن عددًا من المحاضرات تحت عنوان "تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم." (رو ١٢: ٢)، بالإضافة إلى ندوات نقاشية ومجموعات عمل.









وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، أنه حاضر في المؤتمر الذي شارك فيه ما يزيد على ١٠٠٠ شاب، خدام معهد المشورة الأرثوذكسي بالمعادي.









وبدأ الأقباط اليوم الاثنين، صوم يونان، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويفطرون صباح الخميس 21 فبراير الجاري، ويقع صوم يونان دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين وتصومه الكنيسة تشبهًا بالنبي يونان.









وصوم يونان انقطاعي أي يمتنع الأقباط فيه عن تناول الطعام حتى غروب الشمس، أو حتى انتهاء صلوات القداس الإلهى خلال الثلاثة أيام، ولا يؤكل سوى النبات والبقوليات فقط، ويشبه طقس الصوم في ثلاثة أيام يونان الصوم الكبير، من حيث رفع بخور باكر صباحًا منفصلًا عن القداس، وبعد صلاة الشكر يقول المرتلون كيرياليسون الصيامي بدلًا من أرباع الناقوس.