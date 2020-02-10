نقابة المحامين توضح حقيقة رفضها علاج عضو مقيد بالنقابة

عرضت إدارة مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة العامة للمحامين، بيانا تفصيليا على النقيب العام سامح عاشور، حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تقديم الدعم لعلاج المحامى عماد الدين محمود أحمد.





وأفادت الإدارة، في بيانها الصادر، اليوم الإثنين، بأن المحامى عماد الدين محمود، يحمل رقم قيد 45484، وآخر سداد له كان في عام 2015، من خلال بنك الإسكندرية الذي كان يعمل به، ولم يقم بعد ذلك بأي سداد أو تقديم مستندات لبيان مزاولة المهنة والمعاش.





وأضافت إدارة مشروع الرعاية الصحية: "وبناء عليه تمت إزالة قيده في 30 يونيو 2018، ولم يتم تقديم أي مستندات للإحالة للمعاش سوى الطلب فقط دون أي مستندات من البنك أو جهة أخرى للإفادة عن عمله وأحقيته للمعاش”.





وعن حالته الصحية، ذكر بيان الإدارة، أن عماد الدين محمود تبين أنه مؤمن عليه من بنك الإسكندرية لدى شركة جلوب ميد للتأمين بمبلغ ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه، لعام 2020، وقد أفادت مستشفى الأندلسية، أن شركة التأمين تقوم بتغطية جميع التكاليف.