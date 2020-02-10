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إلهام أبو الفتح
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فن

أحمد مجدي عن ياسمين صبري: ممثلة متمكنة من أدواتها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:26 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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محمد نحلة
عبر الفنان أحمد مجدي عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "فرصة ثانية" المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

قال مجدي في تصريحات ل"صدى البلد" إن ياسمين صبري ممثلة مخلصة لعملها ولأدواتها التمثيلية، مؤكدا أن لديها رغبة كبيرة في تقديم أعمال جيدة للجمهور، وتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وكشف عن تفاصيل دوره، وقال إنه يجسد شخصية رومانسية، ويبحث عن الإخلاص، وكيف يدير علاقاته العاطفية. 

يعرض لـ"مجدي" حاليا مسلسل الأنسة فرح وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.
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