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إبراهيم رضوان: كتبت أغنية «مدد مدد شدى حيلك يابلد» سنة 1967 وقت النكسة..فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:31 م
الشاعر إبراهيم رضوان
الشاعر إبراهيم رضوان
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إبراهيم القادري
قال الشاعر إبراهيم رضوان مؤلف أغنية "مدد مدد"، إن أغنية مدد مدد شدى حيلك يابلد قمت بكتابتها سنة 1967 وقت النكسة وكانت من ضمن الأغاني التي تم التحقيق معى فيها وأنا معتقل في القلعة.

وأضاف إبراهيم رضوان خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن سنة 1970 التقيت بمحمد نوح في الحسين وتناقشنا في مواضيع تخص السيد درويش ووقتها سمعته الأغنية.


وأوضح إبراهيم رضوان، أن عند عمل سميحة أيوب أمسية من أمسياتها في شهر أكتوبر قالت الي عبد الغفار عودة  أن هناك أغنية للفنان محمد نوح تسمى مدد مدد من تأليف إبراهيم رضوان ونريد أن نقوم بعملها مسرحية.

وتابع إبراهيم رضوان، أن من الضرورى عمل لجنة لفحص هذه الأغنية لأنها لها تاريخ مع الشعب المصرى.

واستكمل إبراهيم رضوان، أن هناك الكثير من الإثباتات والأدلة التي تثبت أن أغنية مدد مدد ترجع إلى ولم أريك إلا البعض منها.
 

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