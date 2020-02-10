فحوصات طبية كل يوم.. عائد من ووهان يكشف تفاصيل الحياة اليومية في الحجر الصحي.. شاهد

قال أحمد نبيل أحد المتواجدين فى الحجر الصحي بمطروح، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة ووزارة الصحة بالمتواجدين في الحجر الصحي.





وأضاف أحمد نبيل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه يتم عمل فحوصات طبية شاملة على الجميع كل يوم 3 مرات.





وتابع أنه لا يوجد أحد داخل الحجر الصحي مصاب بفيروس الكورونا مضيفا الحجر الصحي بمطروح ما هو إلا إجراء احترازي للاطمئنان عليهم.





وشكر أحمد نبيل، على اهتمام الرئيس السيسي ووزارة الصحة بعودة المصريين من الصين والمعاملة الجيدة جدا فى الحجر الصحي بمرسي مطروح.



