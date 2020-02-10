انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة.. صور

انطلقت منذ قلیل فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، بفندق توليب بأسوان، وذلك وسط حضور كبير من نجوم الفن من أبرزهم، الفنانة سهر الصاوي نيللي كريم ورجاء الجداوي ونجلاء بدر وناهد السباعي ورانيا شوقي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزوجته .





وقامت الإعلامية جاسمين طه زكي بتقدم الحفل وأخرجه هشام عطوة، وحيث بدء الحفل بالسلام الجمهوري، والمقرر استمرار فعاليات المهرجان حتى 15 فبراير الجاري.





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ويحرص المهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، تقديم عروض ترضي جمهور السينما في أسوان، خاصة بعد النجاح الذي حققته المهرجان الدورة الماضية، مما يجعلهم دائما في تقديم الأفضل والمتميز الذي يليق بالشعب المصري بوجه عام والاسواني بوجه خاص.





وإستطاع إدارة المهرجان بترجمة 20 فيلمًا، المشاركة في مسابقة المهرجان من الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، حتي يتمكن الجمهور من الاستمتاع أثناء متابعة تلك الأفلام بكل أفضل خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، وفي ظل وجود فئات كبيرة ناطقة باللغة العربية.



