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تعليم

انطلاق فعاليات مؤتمر الهندسة الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة أسيوط.. اليوم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:01 ص
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للهندسة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة اليوم الثلاثاء والذي تنظمه كلية الهندسة بالجامعة بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعات القادسية والمستنصرية بالعراق والمستمرة فعالياته لمدة يومين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور كاظم جبر الجبورى رئيس جامعة القادسية والدكتور حميد فاضل التميمى رئيس جامعة المستنصرية وذلك فى إطار التعاون العلمي والثقافي والأكاديمي بين جامعة أسيوط وغيرها من الجامعات العربية والأجنبية.
وفى هذا الشأن أكد الدكتور طارق الجمال أن هذا المؤتمر يعد باكورة التعاون العلمي بين كلية الهندسة بالجامعة ومثيلاتها فى جامعات المستنصرية والقادسية والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين العلماء والباحثين والمهنيين في الأوساط الأكاديمية المتعلقة بالعلوم الهندسة وخاصة قطاع الهندسة الإلكترونية من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة في بيان، الاثنين، إن هذا المؤتمر يأتى تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبالتنسيق مع الدكتور علاء لايق عميد كلية الهندسة بجامعة القادسية والدكتور مالك جاسم الخالدى عميد كلية الهندسة جامعة المستنصرية، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات الدولية المحكمة  للنهوض بالنظريات والتطبيقات في الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية والذي يشهد مشاركة نخبة من الباحثين والعلماء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أكثر من 86 بحثا ومقالة وورقة علمية  فى مجالات الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، هندسة المواد، الطرق والنقل، الهندسة الكهربائية، هندسة العمارة، هندسة البترول، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية الحيوية.

وأضاف أن هذا المؤتمر سوف يمثل نواة لفتح أبواب التعاون العلمي  بين الجامعات مما يصب في خدمة العلم والعلماء في المجتمع العربي وربطه دوليا بالعالم الخارجي.

وأوضح الدكتور محمد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث انه من المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر افتتاح معرض للبوسترات والنتاجات العلمية بمشاركة كليات الهندسة من عدد من الجامعات العربية، موضحًا أن المؤتمر يشتمل على عدد من الجلسات العلمية والحلقات النقاشية لنخبة من المتخصصين فى علوم الهندسة من جامعات أسيوط والعراق والأردن وبرمنجهام البريطانية.
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