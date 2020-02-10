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فن

أحمد مجدي: هذه تفاصيل شخصيتي بـ «2 طلعت حرب »

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:35 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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محمد نحلة
قال الفنان أحمد مجدي في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه لم يتبق سوى يومين من فيلم "2 طلعت حرب"، ويتم الانتهاء من تصويره، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشارك بالعمل في عدد من المهرجانات.

وكشف أحمد مجدي عن كواليس شخصيته وقال: أجسد شخصية حسن ويظهر في الحدوتة الثانية من فترة السبعينيات، وهو شاب بائع في أحد محال الملابس بشارع الشواربي، وأكد أن الدور مختلف.

وعبر عن سعادته بالعمل بجوار والده المخرج مجدي أحمد علي، وأكد أنه يعطيه الحرية الكاملة لينطلق ويثق به.

الفيلم من تأليف هانزاده فكري، وبطولة أحمد وفيق، محمود قابيل، أحمد مجدي، مصطفي سالم، سهر الصايغ، منة فضالي، سمير صبري، دلال عبد العزيز، وعبير صبري.


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