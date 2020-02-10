التلاميذ كانوا بيلعبوا بطفاية الحريق.. التعليم ترد على واقعة اختناق معلمتين.. شاهد

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن هناك طلاب قاموا بفتح طفاية حريق فى وجه معلمتين وإصابتهما بالاختناق بمدرسة إعدادية بمحافظة كفر الشيخ.





وأضافت الدكتورة بثينة كشك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الطلاب كانوا يلعبون بطفاية الحريق ولم يستطيعوا التحكم بها وهذا أدى إلى اختناق إحدي المدرستين بسبب أنها حامل.





وتابعت كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قائلة "أن الأولاد كانوا فاكرين الطفاية فاضية كالعادة وبدأو يلعبوا بيها ومعرفوش يسيطروا عليها لانها تقيلة جدا".





وأوضحت الدكتورة بثينة كشك، أنه تم نقل المعلمين الى المستشفى فى الحال للاطمئنان على حالتهم الصحية وأن حالتهم الصحية جيدة ومستقرة.



