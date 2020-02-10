عبد الحميد بسيوني يكشف أسباب هزيمة الطلائع 0-3 أمام الأهلي في الدوري

تحدث عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن مباراة الأهلي التي انتهت قبل قليل بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 17 من عمر الدوري المصري الممتاز.





وقال بسيوني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مفاتيح لعب الأهلي كثيرة، وحاولنا اللعب عليها، الشوط الأول كانت الأمور تسير على النحو الجيد لكن الأمور ازدادت صعوبة في الشوط الثاني".





وأضاف: "حاولت إغلاق المساحات على جيرالدو بـ أحمد سامي وإصابته أثرت على الفريق، ودفعت بمحمد شحاتة في عمق الملعب والأهلي كان له الأفضلية في التصويب".





وتابع: لست راضيًا عن الأداء الهجومي، اللاعبون لم ينفذوا التعليمات، لكي أواجه الأهلي يجب علي استغلال الأطراف على النحو الجيد، ولكن اللاعبين لم ينفذوا التعليمات في الشق الهجومي، كنا بلا شراسة مثل ما كنا أمام إف سي مصر".





وأكمل: "منحت الحرية لمهند وسمير وعمرو جمال، ولكن التنفيذ لم يكن على النحو الأمثل، خروج عمرو جمال بسبب فني وكان له الأفضلية للمشاركة على حساب ناصر منسي".





واختتم: "غياب عمار حمدي أثر جدًا، أحترم التعاقدات مع الأهلي والزمالك، ولكن اللاعب مهم جدًا في فريقي".