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تعليم

اليوم آخر موعد للتسجيل بمسابقة التصوير الفوتغرافى بطب حلوان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت اللجنة الفنية  باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان،  عن تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافى  باستخدام الموبيل في الكلية.

أوضح الاتحاد أن شروط المسابقة كالآتي: 

1- أن يشارك المتسابق بصورة واحدة فقط تم التقاطها باستخدام الموبيل 


2- عدم استخدام أي برامج فوتوشوب علي الصورة 


3- عدم استخدام أي "watermark " 



وأشار الاتحاد  إلى أنه سيتم عرض جميع الصور المشاركة في ألبوم على الطلاب، وأكثر 10 صور ستحصل على تفاعل وإعجاب ستفوز بالمرحلة الأولى من المسابقة .


الجدير بالذكر ان اخر موعد  للتقديم للمسابقة اليوم الموفق 11 فبراير 2020  عن طريق التسجيل هنا : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzbhEPz8pywN4uS…/viewform…
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