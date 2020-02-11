اليوم آخر موعد للتسجيل بمسابقة التصوير الفوتغرافى بطب حلوان

أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، عن تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافى باستخدام الموبيل في الكلية.
أوضح الاتحاد أن شروط المسابقة كالآتي:
1- أن يشارك المتسابق بصورة واحدة فقط تم التقاطها باستخدام الموبيل
2- عدم استخدام أي برامج فوتوشوب علي الصورة
3- عدم استخدام أي "watermark "
وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم عرض جميع الصور المشاركة في ألبوم على الطلاب، وأكثر 10 صور ستحصل على تفاعل وإعجاب ستفوز بالمرحلة الأولى من المسابقة .
الجدير بالذكر ان اخر موعد للتقديم للمسابقة اليوم الموفق 11 فبراير 2020 عن طريق التسجيل هنا : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzbhEPz8pywN4uS…/viewform…