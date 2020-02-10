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رياضة

تعليق فايلر على مستوى لاعبي النادي الأهلي وفارق الـ 10 نقاط مع المقاولون.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:28 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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محمد رشاد
أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أنه نجح في أن يكون مستوى بدلاء فريقه مثل الأساسيين، ما يؤدي إلى عدم انخفاض المستوى في حال إجراء أي تعديلات على التشكيل.

وأشار فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الأهلي مع طلائع الجيش، إلى أن رمضان صبحي سيعود للتدريبات الجماعية خلال يومين على الأكثر.

وقال المدير الفني السويسري: "اللاعبون يجب أن يكونوا في أعلى حالة من التركيز خلال المباريات من أجل تقديم أداء جيد، اللاعب البديل يجب أن يكون ذهنه حاضرًا للإبداع عند المشاركة".

وأكمل: "هذا هو ما نفعله مع جميع اللاعبين بنفس الشكل، ولذلك لا نجد اختلاف بين اللاعب الأساسي والبديل، والجميع يؤدي بنفس القوة والأداء ، من الصعب تحديد اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة المصري، وبدون ذكر اسماء بعينها سواء حسام عاشور أو غيره".

واختتم: "فارق النقاط العشر مع المقاولون لا يشغلني حاليًا، أخوض كل مباراة بقوة وبأفضل تشكيل من أجل تحقيق الفوز فقط".
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