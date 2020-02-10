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توك شو

يسرا تروى كواليس مشاركتها في حفل الأوسكار.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:37 م
يسرا
يسرا
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هاني حسين
قالت الفنانة يسرا، إنها حضرت حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة، مضيفة:" شاهدت الأفلام المرشحة للفوز بالأوسكار  وشاركت في التصويت على الجوائز برقم سري".

وأضافت يسرا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث"، أن  المنظمين لحفل جوائز الأوسكار متحكمين في كل شيء  ويتم التأكد من  شخصية  كل الحاضرين في حفل الأوسكار.

وتابعت يسرا:"  مشاهدة عرض حفل توزيع الأوسكار مباشرة من مقر الإحتفال أمر مختلف وهناك انضباط  غير عادي في الحفل"، مضيفة:"  أتمنى ان يشارك الفيلم المصري في حفل الأوسكار".

وفي تصريحات أخرى أكدت الفنانة يسرا، أن السينما المصرية أمامها فرصة للمنافسة على جوائز الأوسكار في الفترة المقبلة؛ خاصة أن الحاصل على جائزة الأوسكار فيلم كوري. 

وأكدت يسرا، ان لجنة التحكيم المشاركة فيها على أعلى درجة من السرية، ويحمل القائمين على الأوسكار المشاركين في التحكيم تسريب التصويت أو الأفلام 

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