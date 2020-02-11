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اقتصاد

ارتفاع احتياطي مصر من الذهب لـ3.301 مليار دولار بنهاية العام الماضي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:56 ص
احتياطي ذهبي
احتياطي ذهبي
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محمد يحيى

ارتفع صافي الاحتياطي الذهبي لمصر بنهاية العام الماضي " ديسمبر2019" إلي 3.301 مليار دولار بعد أن كان 3.15 مليار دولار في نوفمبر السابق له بفارق151 مليون دولار ومقارنة بـ 3.27 مليار دولار في أكتوبر من نفس العام بزيادة بلغت 31 مليون دولار.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن رصيد مصر من العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي لـ 41.84 مليار دولار في ديسمبر 2019 مقابل 41.93 مليار دولار في نوفمبر السابق ومقارنة بـ41.611 مليار دولار في أكتوبر من نفس العام

ووصل إجمالي الاحتياطيات الرسمية لمصر بنهاية ديسمبر الماضي لـ45.424 مليار دولار مقابل 45.4 مليار دولار ومقارنة بـ 45.3 مليار دولار في أكتوبر 2019.

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