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محافظة البحيرة ترد على شكاوى تلاميذ مدرسة أورين.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:59 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال اللواء محمد بدر سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، إن كشك الكهرباء المتواجد أمام مدرسة أورين بالبحيرة لا يوجد به ضغط غالى ولكن يعمل على تغذية الكهرباء لنصف مركز شبراخيت.

وأضاف اللواء محمد بدر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الخطوة المطلوبة من الأهالي بنقل الكشك أو عمل شئ يأمن الطلبة من أي خطورة بسبب هذا الكشك.

وتابع سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، أنه سيتم عمل غرفة تحيط بكشك الكهرباء حفاظا على الطلبة من أي مخاطر بسبب هذا الكشك.

وأوضح اللواء محمد بدر، أن عوامل الجو قد تؤدي الى كارثة إذا بدأ المطر بالنزول على الكشك وحدوث ماس كهربي فان ذلك سيؤدى الى كوارث للطلبة. 

وأشار إلى أن، غدا سيتم توجية خطاب من المحافظ الى رئيس مجلس المدينة ومدير الإدارة الهندسية لإصدار تراخيص لبناء غرفة من أجل حماية الطلاب فى قرية أورين.
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