شاهد .. رد فعل دكة الأهلي على أهداف الفريق أمام طلائع الجيش

رصدت عدسة صدى البلد ، رد فعل فايلر المدير الفني لنادي الأهلي واللاعبين على أهداف الفريق في مرمى طلائع الجيش .





وعمت الفرحة دكة جهاز الاهلي وخاصة احتفال مجدي قفشة بهدفه مع ياسر إبراهيم .





ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب منافسه طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي في اطار الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري الممتاز.





وافتتح الأهلي تسجيله بالدقيقة 33 عن طريق جونيور أجايي بالشوط الأول، بينما اضاف الهدف الثاني بالدقيقة 69 عن طريق عمرو السولية، وفي الدقيقة 85 سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث.





وبهذا الفوز يصل النادي الأهلي للفوز الـ14 على التوالي والنقطة الـ41 متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.



