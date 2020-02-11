معا للحفاظ على القارة السمراء.. ندوة لوزارة الشباب بحضور الغباشي

نظمت وزارة الشباب والرياضة "قطاع البرلمان والتعليم المدنى "ندوة بعنوان (معا للحفاظ على القارة السمراء) بمحافظة المنيا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور دكتور محمد محمود نائب اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا حاضر في الندوة اللواء محمد الغباشي الذي شرح أبعاد تهديدات وتحديات الأمن القومي المصرى والأفريقى.









وخلال اللقاء ألقي اللواء محمد الغباشى، الضوء علي بعض المحاور الهامة مثل مفهوم حروب الجيل الرابع والتكنولوجيا الحديثة كأحد أخطر وأهم أدواتها، والتحديات التي تخضوضها مصر في العصر الحالي في ظل حروب المعلومات التي تقوم بها أجهزة استخبارات عالمية لهز ثقة الشعب في القيادة السياسية من نشر الأكاذيب وترويج الشائعات، مشيرا الى أن العدو اصبح لا يستخدم الحرب النظامية ضد الدولة المصرية بعد انتصارنا الباهر في اكتوبر وإنما أصبح الآن الإعلام والسوشيال ميديا هي الحرب الخبيثة (حروب الجيل الرابع ) هي ميدان الحرب وأن الشائعات والفتن والاكاذيب هى الرصاصة التي يمكن ان تدمر شعوبا بأكملها، وأن الهدف منها هو اغتيال العقول المصرية الشابة والأجيال القادمة ومحو تاريخهم والسيطرة عليهم وشرح كيفية التصدي لها في ظل المخططات الأرهابية، ودور الإعلام الموجه في تغييب الشعب المصري، ودور الشعب المصري في الحفاظ علي الأمن القومي خاصة وانه لاول مرة فى التاريخ تتعرض دولة للتهديدات الخارجية من خلال جميع الاتجاهات الاستراتيجية ومن الداخل ولاسيما بعد التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.









أكد أن الحدود المصرية مع دول الجوار تشهد العديد من التطورات التي تحمل معها الكثير من المخاطر والتحديات التي تهدد الأمن القومي المصري تتمثل في أنها تتداخل مع مصادر تهديد أخرى معقدة تضغط على الأمن القومي المصري في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة وهناك ترابطًا بين التهديدات والمخاطر التي تأتي على مصر من دوائر جوارها مع ليبيا وغزة والسودان بالاضافة الى التهديدات بالبحر الاحمر والمتوسط بما يوحي أن هناك نوعًا من التماثل والتنسيق بين القوي التي تقف وراء هذه المخاطر في تلك الدوائر خاصة فى كل دول العالم يتم تأمين الحدود من خلال واجبات مشتركة لأجهزة الأمن على جانبي البلدين، ولكن المشكلة في مصر تتمثل في أن قواتها المسلحة مسئولة وحدها عن تأمين الحدود حيث لا يقوم الجانب الآخر بدوره الأمني.









وكشف الغباشى ان افريقيا تحظى بمكانة خاصة بالنسبة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لأن أفريقيا هي العمق الإستراتيجي للدولة المصرية، كما أن أمن واستقرار الدول الأفريقية، يساهم في عملية البناء والتنمية التي تطمح لها الدولة المصرية في تنفيذها بالتعاون مع الدول الأفريقية، نظرا لما تتمتع بها دول القارة من إمكانات هائلة، تساعدها على أن تكون دول ذات تكتُل عالمي، تعمل على تحقيق الرخاء والتنمية لصالح شعوبها ولأن الأمن والاستقرار عنوان التنمية الحقيقية والمستدامة، سعت مصر طيلة العقود الماضية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأفريقية، سواء كان عن طريق المساهمة في إرسال قوات حفظ سلام تحت مظلة الأمم المتحدة، أو استضافة الطلاب الأفارقة في المعاهد والكليات العسكرية المصرية، أو عن طريق تفعيل تكتل دول تجمع الساحل والصحراء وما تقوم به مصر فى مجال بناء القدرات، ونقل الخبرات فى مختلف الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مجالات الدبلوماسية والأمن والدفاع والزراعة والصحة والإعلام.