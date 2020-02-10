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رياضة

وصلة رقص بين هشام عباس ونجوم منتخب مصر لكرة اليد .. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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محمد رشاد
دخل نجوم منتخب مصر لكرة اليد في وصلة رقص مع الفنان هشام عباس أثناء حفل تكريمهم بعد تحقيق لقب بطولة كأس امم افريقيا على حساب تونس والتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ابطال منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة امم افريقيا على حساب منتخب تونس والتأهل أولمبياد طوكيو صيف ٢٠٢٠ .

 ونظمت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية بإحدي فنادق القاهرة  ، في حضور  ممثل عن شركة we  و حضور رئيس اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر و أعضاء مجلس الإدارة.

كما اتفق مسئولو شركة بريزنتيشن على إحياء النجم هشام عباس حفل الإحتفاء بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التي أقيمت في تونس ، والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

واشاد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بجهود المنتخب لاعبين وجهاز فني مضيفا ان هناك سعي كبير من أعضاء الاتحاد لتحقيق انجازات كبيرة في المستقبل علي مستوى كل الفئات .
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