روتاري مصر: تم إجراء أكثر من 300 عملية قلب مفتوح بالمجان خلال عام 2019..فيديو

قال الدكتور شريف والى محافظ روتاري مصر، إن المساهمة فى روتاري ليست بالأموال فقط لكن بالمجهود والأفكار التى تغير حياة الأشخاص للأفضل.





وأضاف الدكتور شريف والى خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن روتاري مصر بدأت مؤخرا فى التواصل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتطوير القرى الأكثر فقرا.





وتابع محافظ روتاري مصر، أنه تم إجراء أكثر من 300 عملية قلب مفتوح بالمجان خلال عام 2019.





وأوضح الدكتور شريف والى، أن روتاري مصر تتكفل بمصروفات عدد كبير من التلاميذ وتساهم فى تطوير المدارس من أجل تعليم أفضل.



