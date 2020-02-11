حبس مسئول مخزن لحيازته أدوات مكتبية مجهولة المصدر

قررت نيابة المطقم الجزئية، حبس مسئول عن مخزن أدوات مكتبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازة كميات كبيرة من الأدوات المكتبية مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وكان قد تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن أدوات مكتبية كائن بشارع طارق أبو النور بحى المقطم لإدارته المخزن بدون ترخيص.





وتبين حيازته كميات كبيرة من الأدوات المكتبية مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .





وعثر بداخل المخزن على 89040 قطعة أدوات مكتبية ( قلم ، براية ، دبابيس ، استيكة ، مسطرة ) و6500 رزمة ورق تصوير و500 حافظة أقلام و400 ماكينة لصق و276 قلم منتهية الصلاحية و36 حبارة و100 عبوة صمغ وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها .



