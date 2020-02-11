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مرأة

كوفرتة.. ناهد السباعى بفستان جريء وغريب في حفل افتتاح مهرجان اسوان.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:00 ص
ناهد السباعى
ناهد السباعى
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هاجر هانئ
شاركت المذيعة إنجى علي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بمقطع فيديو للفنانة ناهد السباعى برفقة والدتها خلال حضورهما حفل افتتاح  الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. 

ولفتت ناهد السباعي الانظار بإطلالتها الجريئة، حيث ظهرت بفستان متوسط الطول جمع بين اللون الأبيض و الأزرق، وأتسم التصميم بأنه كب وذو أكمام مكشوفة.

وتميز تصميم ناهد السباعى فى حفل افتتاح مهرجان اسوان  الدولي لأفلام المرأة، بأنه يشبه قماش "الكوفرته" كما وصفه البعض.

وأنتعلت ناهد السباعى  حذاء ذا كعب عالى، واكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات العصرية.

و من الناحية الجمالية، فأعتمدت ناهد السباعى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية و الهادئة.

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