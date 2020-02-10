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رياضة

كيشو يعود للقاهرة بذهبية أفريقيا للمصارعة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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نور عادل
عاد بطل المصارعة العالمي محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة، الي القاهرة بعد التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر والتي اختتمت أمس، وهي الميدالية الثانية لكيشو خلال هذا العام بعد ذهبية إيطاليا الشهر الماضي، والميدالية الحادية عشرة له في مشواره الافريقي علي التوالي ليقفز بذلك الي المركز الثالث في التصنيف العالمي للمصارعة.


وجاءت المشاركة بالبطولة الأفريقية من أجل الإعداد لأوليمبياد طوكيو، وفقا لخطة الاعداد الموضوعة له.

 
وقال كيشو بعد الوصول لأوليمبياد طوكيو، أنا سعيد بما تحقق وأسعى الي تحقيق المزيد، وأشار إلى أنها تأتي في بداية موسم إعداد للدورة الأوليمبية.


وتوجه بالشكر لكل عناصر المنظومة الرياضية بمصر في مقدمتها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والعميد عصام نوارة رئيس الاتحاد المصري للمصارعة وإلى البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلي شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري له.
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