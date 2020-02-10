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منوعات

فتاة تتوفى بنفس مرض سرطان أبيها الراحل .. قصة مؤلمة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في قصة محزنة ومؤلمة، توفت  فتاة بعمر 15 عامًا بشكل مأساويا، بنفس نوع السرطان الذي توفى به والدها ، بعد ان اعتقد الاطباء بان مرض الفتاة كانت بسبب حزنها على وفاة والدها.


وبعد اكتشاف الاطباء حقيقة مرض الفتاة "الانا فينليسون" االتي تعيش يمدينة جلاسكو الاسكتلندية، اخبروها انها أمامها 8 اسابيع للعيش لتوديع اقاربها واصدقائها الذين تألمت قلوبهم عليها حزنًا، بعد تشخيصها بورم أرومي عصبي.


وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، ظهرت على الفتاة  لأول مرة أعراض المرض الخبيث بفس الوريد السرطاني الذي قتل والدها بول قبل 28 شهرًا.


زعم أن المسعفون تجاهلوا شكاوى آلانا ، وأخبروها بأنها لم تكن مصابة بالسرطان ، وأن ألمها كان سببه "الحزن".


بعد أكثر من عامين من بدء آلام الرأس والساق ، توفيت ألانا من ورم أرومي دبقي قبل ثلاثة أشهر من عيد ميلادها السادس عشر.


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