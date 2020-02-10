فتاة تتوفى بنفس مرض سرطان أبيها الراحل .. قصة مؤلمة

في قصة محزنة ومؤلمة، توفت فتاة بعمر 15 عامًا بشكل مأساويا، بنفس نوع السرطان الذي توفى به والدها ، بعد ان اعتقد الاطباء بان مرض الفتاة كانت بسبب حزنها على وفاة والدها.

وبعد اكتشاف الاطباء حقيقة مرض الفتاة "الانا فينليسون" االتي تعيش يمدينة جلاسكو الاسكتلندية، اخبروها انها أمامها 8 اسابيع للعيش لتوديع اقاربها واصدقائها الذين تألمت قلوبهم عليها حزنًا، بعد تشخيصها بورم أرومي عصبي.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، ظهرت على الفتاة لأول مرة أعراض المرض الخبيث بفس الوريد السرطاني الذي قتل والدها بول قبل 28 شهرًا.

زعم أن المسعفون تجاهلوا شكاوى آلانا ، وأخبروها بأنها لم تكن مصابة بالسرطان ، وأن ألمها كان سببه "الحزن".

بعد أكثر من عامين من بدء آلام الرأس والساق ، توفيت ألانا من ورم أرومي دبقي قبل ثلاثة أشهر من عيد ميلادها السادس عشر.