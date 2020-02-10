AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشرف زكي يرد على عدم حضور الفنانين الشباب عزاء نادية لطفي ..فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:46 م
الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، هناك غياب كامل من نجوم الفن الشباب عن حضور عزاء الفنانة نادية لطفي.

وعلق الدكتور أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، على غياب نجوم الفن الشباب عن حضور العزاء بسبب ماراثون رمضان المقبل، مضيفا أن هناك بعض الفنانين يشعرون بالخجل من ذلك.

وتابع الدكتور أشرف زكي، أنه متفق تماما أن هناك غيابا تاما للفنانين الشباب فى عزاء الفنانة نادية لطفى، مضيفا أنه يوجه العتاب للفنانين عبر برنامج "آخر النهار".

وهاجم الإعلامي تامر أمين الدكتور أشرف زكي بسبب الفنانين والنجوم الذين لم يذهبوا إلى عزاء نادية لطفى، قائلا "لعبة حلوة بجد أنك تدافع عنهم".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور

نقيب الممثلين عن تكريم حسن حسني: الدور على لبلبة.. فيديو

أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

مصدر بالمستشفى يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ نادية لطفي

دلال عبد العزيز عن نادية لطفي: ادعوا لها بالشفاء العاجل

وصول جثمان نادية لطفي إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري

ترشيحاتنا

أسباب حرق المعدة المستمر .. حِيل للتخلص منها

قرار جديد من كارتيرون قبل سفر بعثة الزمالك لـ قطر

هاني شاكر: نجاح شاكوش ورسوب حمو بيكا في اختبارات المهن الموسيقية

ههريك بوس.. فنانة عربية تحتفل بعيد زواجها مع رقم قياسي من القبلات

مش ولادى.. آخر ما قاله زوج قبل انتحاره بالسم داخل محكمة ميت غمر

مترو الأنفاق يكشف حقيقة نشوب حريق بمحطة السادات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم

كوفرتة.. ناهد السباعى بفستان جريء وغريب في حفل افتتاح مهرجان اسوان.. شاهد

بفستان لامع قصير .. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان.. شاهد