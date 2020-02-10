أشرف زكي يرد على عدم حضور الفنانين الشباب عزاء نادية لطفي ..فيديو

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، هناك غياب كامل من نجوم الفن الشباب عن حضور عزاء الفنانة نادية لطفي.





وعلق الدكتور أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، على غياب نجوم الفن الشباب عن حضور العزاء بسبب ماراثون رمضان المقبل، مضيفا أن هناك بعض الفنانين يشعرون بالخجل من ذلك.





وتابع الدكتور أشرف زكي، أنه متفق تماما أن هناك غيابا تاما للفنانين الشباب فى عزاء الفنانة نادية لطفى، مضيفا أنه يوجه العتاب للفنانين عبر برنامج "آخر النهار".





وهاجم الإعلامي تامر أمين الدكتور أشرف زكي بسبب الفنانين والنجوم الذين لم يذهبوا إلى عزاء نادية لطفى، قائلا "لعبة حلوة بجد أنك تدافع عنهم".







