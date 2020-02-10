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كرم جبر: تغيير بعض رؤساء التحرير ومجالس الإدارات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحف القومية تأثرت بتعويم الدولار وارتفاع أسعار الادوات التي تستخدم في الصناعة، منوها إلى أن خسائر المؤسسات القومية لم ترتفع بالرغم من الظروف التي تعرضت لها.


وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، أن هناك انخفاضا كبيرا في توزيع الصحف الورقية على مستوى العالم، ولكننا في مصر نحتاج إلى تطوير المحتوى التحريري بشكل كبير. 


وأوضح جبر، أنه لابد من إعادة التواصل بين الأجيال ونقل الخبرات في العمل الصحفي.


واختتم جبر: «سيكون هناك تغييرات في بعض رؤساء التحرير ومجالس الإدارات واختيارهم سيكون بمعايير». 
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