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محافظات

قلوب رحيمة..عامل يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة من الغرق في ميناء دمياط

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:01 ص
عامل يعرض حياته للخطر
عامل يعرض حياته للخطر لانقاذ قطة
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محافظات زينب الزغبي
تعد الرحمة خلق الفضيلة، وثوب الكمال، والإحساس بكل روح موجودة، وهذا ما جسده أحد عمال ميناء دمياط، الذي عرض حياته للخطر، ولم يبالي ولم يفكر في أي مكروه يصيبه، بل كان حريصا على إنقاذ  قطة عالقة تحت سفينة متحركة.                 

البداية عندما شاهد احد العمال التابعين لهيئة ميناء دمياط قطة عالقة بأسفل سفينة متحركة واحتمالية غرق القطة كبيرة جدا نظرا لعمق المياه .

دفع الأمر العامل، مباشرة وبدون سابق إنذار، لمحاولة إنقاذ القطة في التو واللحظة، وطلب من بعض زملائه مساعدته بربطه بالحبال للنزول بجانب السفينة لإنقاذ القطة.    

وتمكن العامل من انقاذ القطة، وقام بسحبها من تحت السفينة والصعود بها، وفور انقاذها، انطلقت بالجري فرحا بإنقاذها.
قلوب رحيمة..عامل يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة من الغرق في ميناء دمياط
قلوب رحيمة..عامل يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة من الغرق في ميناء دمياط
قلوب رحيمة..عامل يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة من الغرق في ميناء دمياط
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