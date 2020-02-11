بعد قليل .. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية للنواب بالجيزة وملوى

تنطلق اليوم الثلاثاء؛ والأربعاء؛ الانتخابات التكميلية لمجلس النواب؛ في دائرتي الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، ودائرة ملوي، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا؛ داخل مصر.





انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرتى الجيزة وملوى والتى يتنافس فيها 12 مرشحًا، بينهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، و8 بدائرة ملوى بالمنيا.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الماضى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.





وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.





وضمت القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة كلا من ""محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم وهشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف .



